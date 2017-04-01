"بقالي التموين": لم يتم طرح أي سلع.. وجميع البطاقات التموينية "قائمة سوداء"

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي- المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، إن بقالي التموين فوجئوا خلال اليوم الأول لصرف مقررات أبريل، بأن كافة البطاقات التموينية بمحافظة القاهرة "قائمة سوداء"، حيث كتب على إيصالات صرف المقررات "البطاقة قائمة سوداء".

وأضاف "نادي" - في تصريحات لـ"مصراوي" - أن كل بطاقة احتاجت إلى حوالي ساعة حتى يتمكن أصحابها من صرف مقرراتهم التموينية، مما أدى إلى تكدس المواطنين أمام المنافذ، مشيرًا إلى أن لا أحد يدري ما السبب وراء الأزمة الحالية.

وأردف نادي:"حاولنا التواصل مع وزارة التموين ولكن لم يرد أحد".

وفيما يخص طرح المقررات التموينية، أكد نادي أن وزارة التموين لم تطرح أي مقررات لشهر أبريل الجاري، وأن المنافذ تصرف من الحصص المتبقية من الشهر الماضي، لافتًا إلى أنه من المفترض بدء طرح السلع التموينية منذ الـ 25 من مارس، وهو ما لم يتم.