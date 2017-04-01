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الخوخ "يقوى النظر"..تعرف على فوائد فاكهة الموسم

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الخوخ "يقوى النظر"..تعرف على فوائد فاكهة الموسم الخوخ "يقوى النظر"..تعرف على فوائد فاكهة الموسم

مصراوي Masrawy

الخوخ "يقوى النظر"..تعرف على فوائد فاكهة الموسم

كتبت - هاجر حاتم:

الفترة الحالية هي موسم ظهور فاكهة الخوخ، التي يفضلها الكثيرون، فبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، يحتوي الخوخ على فوائد عالية، نستعرضها لكم، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

- يساعد الخوخ على الوقاية من الإصابة بخطر السرطان، كونه يحتوي على فيتامين a، كما يساعد الجسم على التخلص من السموم.

- يحتوي الخوخ على مادة الـ "بيتا كاروتين" والتي تساعد في تحسين النظر، كما يحمي العين من الحرارة القوية خلال فصل الصيف.

- يساعد الخوخ على نضارة البشرة، وذلك باحتوائه على فيتامين C، كما أنه يحد من جفاف البشرة الذي يحدث بسبب التلوث.

- كما أوضح أستاذ مساعد في كلية "فاندربيلت" الطبية ومدير معهد ارتفاع ضغط الدم في مستشفى "سانت توماس" في "تينيسي"، أن الخوخ يحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية، والتي بدورها لها تأثير كبير في الحفاظ على صحة القلب.ش

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