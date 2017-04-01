تعرف على الفرق بين السياحة العلاجية في مصر وألمانيا - حوار

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

ينمو قطاع السياحة العلاجية حول العالم بشكل كبير، مع تسهيل حركة الانتقال والعناية الطبية، والسياحة العلاجية هي انتقال الأشخاص المرضى إلى دول أخرى تقدم عناية صحية أفضل.

وفي أغلب الأحيان تكون هذه الرعاية الصحية من مصادر طبيعية مثل الرمال الساخنة والحمامات الدافئة والمياه الكبريتية والطمي، وغيرها من المصادر البيئية.

"ريهام صادق"، شابة مصرية استطاعت أن تدخل هذا المجال وتنشئ شركة في ألمانيا لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص القادمين من مصر والدول العربية للعلاج في ألمانيا، حيث كشفت لـ"مصراوي"، حول هذا المجال، إذ تُعد أول سيدة مصرية تؤسس شركة للسياحة العلاجية في ألمانيا

- حديثنا عن طبيعة مشروعك ؟

تخليت عن عملي في إحدى شركات الطيران وعملت في مجال السياحة العلاجية فأسست شركة منذ قرابة 3 أعوام، وحدث ذلك بعدما كانت في رحلة علاج لوالدتي في ألمانيا، وتم شفاءها ففكرت في الاستفادة من الخدمة الطبية الألمانية، وتأسيس شركة سياحة علاجية، لتقديم الخدمات للمصريين بشكل أساسي.

- هل هناك فارق بين السياحة العلاجية في مصر وخارجها؟

مفهوم السياحة العلاجية في مصر يختلف عن مفهوم السياحة العلاجية في خارجها أو ألمانيا خاصة، حيث أن في مصر يقتصر المفهوم على العلاج بالمياه الكبريتية والطرق الطبيعية، بينما في ألمانيا على سبيل المثال، السياحة العلاجية هي قيام شركات بتنظيم رحلات لعلاج المرضى، وتقوم بتنظيم الرحلات هذه بكل التفاصيل من الألف للياء".

- ما هي الخدمات التي تقدمها شركات السياحة العلاجية؟

شركات السياحة العلاجية تنسق ما بين المريض وبين الطبيب أو المستشفى المتخصصة التي تتناسب مع حالته، فنقوم بحجز الطبيب للمريض، حيث في أغلب الأحيان لا يعرف المريض إلى أين طبيب يذهب ولأي تخصص. كما يتم حجز فندق للمريض ومرافقيه ومترجم، والسيارات التي توصليهم من الفندق للمستشفى، وكافة الإجراءات الأخرى".

وهناك خدمة أخرى تقدمها شركات السياحة العلاجية، وهي مرافقة المريض، وهذا لأن البعض من المرضى من كبار السن لا يكون معهم مرافقين، فوجودنا معهم يشعرهم بالراحة والأمان، ويقوم بطلب مساعدتنا ونقوم بالنيابة عنه بكافة الخدمات.

- ما أهم شئ يحتاجه المريض القادم للعلاج؟

أهم ما يحتاجه الشخص المريض القادم للعلاج، هو التشخيص الدقيق لحالته، وسرعة الوصول إلى المستشفى المناسبة لحالته الصحية، وتوفير الرعاية الصحية له في أسرع وقت ممكن. وهذا الأمر دفعني لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لنقل المرضى بطائرة مجهزة بطاقم طبي ألماني، على حسب حالة المريض، ويقوم الإسعاف بنقل المريض فراش بيته إلى فراش المستشفى مباشرة، وهذه الخدمة ضرورية في الحالات الطارئة والحرجة.