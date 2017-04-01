أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على الفرق بين السياحة العلاجية في مصر وألمانيا - حوار

Google+ Print
تعرف على الفرق بين السياحة العلاجية في مصر وألمانيا - حوار تعرف على الفرق بين السياحة العلاجية في مصر وألمانيا - حوار

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

ينمو قطاع السياحة العلاجية حول العالم بشكل كبير، مع تسهيل حركة الانتقال والعناية الطبية، والسياحة العلاجية هي انتقال الأشخاص المرضى إلى دول أخرى تقدم عناية صحية أفضل.

وفي أغلب الأحيان تكون هذه الرعاية الصحية من مصادر طبيعية مثل الرمال الساخنة والحمامات الدافئة والمياه الكبريتية والطمي، وغيرها من المصادر البيئية. 

"ريهام صادق"، شابة مصرية استطاعت أن تدخل هذا المجال وتنشئ شركة في ألمانيا لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص القادمين من والدول العربية للعلاج في ألمانيا، حيث كشفت لـ"مصراوي"، حول هذا المجال، إذ تُعد أول سيدة مصرية تؤسس شركة للسياحة العلاجية في ألمانيا

- حديثنا عن طبيعة مشروعك ؟

تخليت عن عملي في إحدى شركات الطيران وعملت في مجال السياحة العلاجية فأسست شركة منذ قرابة 3 أعوام، وحدث ذلك بعدما كانت في رحلة علاج لوالدتي في ألمانيا، وتم شفاءها ففكرت في الاستفادة من الخدمة الطبية الألمانية، وتأسيس شركة سياحة علاجية، لتقديم الخدمات للمصريين بشكل أساسي.

- هل هناك فارق بين السياحة العلاجية في مصر وخارجها؟

مفهوم السياحة العلاجية في مصر يختلف عن مفهوم السياحة العلاجية في خارجها أو ألمانيا خاصة، حيث أن في مصر يقتصر المفهوم على العلاج بالمياه الكبريتية والطرق الطبيعية، بينما في ألمانيا على سبيل المثال، السياحة العلاجية هي قيام شركات بتنظيم رحلات لعلاج المرضى، وتقوم بتنظيم الرحلات هذه بكل التفاصيل من الألف للياء".

- ما هي الخدمات التي تقدمها شركات السياحة العلاجية؟

شركات السياحة العلاجية تنسق ما بين المريض وبين الطبيب أو المستشفى المتخصصة التي تتناسب مع حالته، فنقوم بحجز الطبيب للمريض، حيث في أغلب الأحيان لا يعرف المريض إلى أين طبيب يذهب ولأي تخصص. كما يتم حجز فندق للمريض ومرافقيه ومترجم، والسيارات التي توصليهم من الفندق للمستشفى، وكافة الإجراءات الأخرى".

وهناك خدمة أخرى تقدمها شركات السياحة العلاجية، وهي مرافقة المريض، وهذا لأن البعض من المرضى من كبار السن لا يكون معهم مرافقين، فوجودنا معهم يشعرهم بالراحة والأمان، ويقوم بطلب مساعدتنا ونقوم بالنيابة عنه بكافة الخدمات.

- ما أهم شئ يحتاجه المريض القادم للعلاج؟

أهم ما يحتاجه الشخص المريض القادم للعلاج، هو التشخيص الدقيق لحالته، وسرعة الوصول إلى المستشفى المناسبة لحالته الصحية، وتوفير الرعاية الصحية له في أسرع وقت ممكن. وهذا الأمر دفعني لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لنقل المرضى بطائرة مجهزة بطاقم طبي ألماني، على حسب حالة المريض، ويقوم الإسعاف بنقل المريض فراش بيته إلى فراش المستشفى مباشرة، وهذه الخدمة ضرورية في الحالات الطارئة والحرجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط