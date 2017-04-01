أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

صورة - استخراج "لمبة" من بطن مريض ابتلعها منذ 11 عاماً

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لمبة - ارشيفيةلمبة - ارشيفية

استخراج "لمبة" من بطن مريضاستخراج

مصراوي -

شهدت إحدى مستشفيات ، واقعة غريبة حيث عثر الأطباء على "لمبة" في بطن مقيم آسيوي، ظلت في بطنه نحو 11 عاماً.

وذكر موقع "العربية.نت" أن الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء عثروا على "لمبة" إضاءة في بطن مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عاماً، وذلك بعد أن وصل المريض إلى طوارئ المستشفى، وهو في حالة إعياء وغثيان، يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

وأوضحت صحة الأحساء أنه تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لاستخراج الجسم الغريب والمتمثل في لمبة إضاءة، تبيّن لاحقًا - حسب إفادته - أنه ابتلعها منذ أن كان عمره 10 سنوات، وبعد ذلك تم تنظيف البطن وإغلاق الأمعاء بجهاز خاص ووضع مادة التاكوسيل لمنع أي تهريب من الأمعاء أو حصول أي مضاعفات أخرى للمريض.

واستغرقت العملية ساعة و15 دقيقة، فيما يتمتع المريض الآن بصحة جيدة، ومن المقرر مراقبته خلال أيام معدودة قبل أن يتم السماح له بالخروج بعد الاطمئنان عليه.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية