صورة - استخراج "لمبة" من بطن مريض ابتلعها منذ 11 عاماً

مصراوي -

شهدت إحدى مستشفيات السعودية، واقعة غريبة حيث عثر الأطباء على "لمبة" في بطن مقيم آسيوي، ظلت في بطنه نحو 11 عاماً.

وذكر موقع "العربية.نت" أن الأطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء عثروا على "لمبة" إضاءة في بطن مقيم آسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما ظلت في بطنه نحو 11 عاماً، وذلك بعد أن وصل المريض إلى طوارئ المستشفى، وهو في حالة إعياء وغثيان، يصاحبها ارتفاع في الحرارة، ليتم إخضاعه لفحوصات شاملة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

وأوضحت صحة الأحساء أنه تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لاستخراج الجسم الغريب والمتمثل في لمبة إضاءة، تبيّن لاحقًا - حسب إفادته - أنه ابتلعها منذ أن كان عمره 10 سنوات، وبعد ذلك تم تنظيف البطن وإغلاق الأمعاء بجهاز خاص ووضع مادة التاكوسيل لمنع أي تهريب من الأمعاء أو حصول أي مضاعفات أخرى للمريض.

واستغرقت العملية ساعة و15 دقيقة، فيما يتمتع المريض الآن بصحة جيدة، ومن المقرر مراقبته خلال أيام معدودة قبل أن يتم السماح له بالخروج بعد الاطمئنان عليه.