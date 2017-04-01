توقعات بارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي

التحرير

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يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك عن طريق الإعلان عن حجم الارتفاع أو الانخاض في أرصدته من النقد الأجنبي على مدار الشهر.

ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نهاية شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 26.54 مليار دولار، في مقابل نحو 26.36 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن هناك توقعات بارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس، مشيرًا إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بواقع مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار، بالتأكيد تدعم حجم الاحتياطي وتزيد من أرصدته.

وحصلت مصر أمس الجمعة 31 مارس 2017، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل البالغة قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله بنك التنمية الإفريقي على مدار 3 سنوات،وذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن غالبية القروض التي يتم الحصول عليها من الخارج تدخل على الفور أرصدة الاحتياطي، وتدعم زيادته، متوقعا وصول حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى ما يقرب من 30 مليار دولار مع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مليار و250 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

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وحصلت مصر منتصف شهر مارس الماضى، على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولارات مساعدة مالية مقدمة إلى مصر، بهدف تمويل سياسات التنمية البرمجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية.

وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.

ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصري من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والري، والإسكان، والصحة، فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتى هذا التمويل في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التى يطرحها الشباب.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق في نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تترقب تمويلات ثنائية أخرى موازية لقرض صندوق النقد الدولي من الصين والإمارات ومجموعة السبع بنحو 6 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، فضلا عن إصدار سندات دولية وتدبير تمويل مصرفى من البنوك التجاري.

وحصلت مصر خلال السنوات الست الماضية على منح ومساعدات بقيمة 32 مليار دولار، منها نحو 12.5 مليار دولار في عام 2013، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا، وكان آخرها في أغسطس الماضى بوديعة إماراتية بمليار دولار.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولارسنويا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو21 مليار دولار خلال 3 سنوات.