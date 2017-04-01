صور| أسواق سوهاج «خالية».. والرقابة «غائبة» عن التجار

التحرير

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خلت أسواق سوهاج من المواطنين، وانخفضت أعداد المقبلين على الشراء وسط حالة من الغضب العارم، بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب، الذي ضرب كل احتياجات المنازل من لحوم وفاكهة ومواد غذائية وسط مواجهة على استحياء من المحافظة وغياب تام للرقابة على التجار، الذين يرفعون الأسعار حسب أمزجتهم.

يرصد «التحرير» الأسعار لهذا الأسبوع، حيث بلغ سعر اللحوم الحمراء 120 جنيهًا والسمك 50 جنيهًا، ورطل السمنة البلدي 45 جنيها و20 جنيها للصناعي والزيت 20 جنيها والفراخ 30 جنيها وكيلو العدس 30 جنيها والفاصوليا 20 جنيها، واستقر سعر كيلو السكر على 10 جنيهات ونصف، والأرز 9 جنيهات وكيلو الدقيق البلدي 7 جنيهات.

وبلغ سعر الفاكهة والخضروات 40 جنيهًا لكيلو البامية والليمون 24 جنيهًا، و 15 جنيهًا لكيلو التفاح و15 جنيهًا للطماطم والجوافة 10 جنيهات واليوسفى 10 جنيهات والبرتقال 10 جنيهات والفلفل 10 جنيهات والموز 10 جنيهات والبسلة 8 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والباذنجان 7 جنيهات ونصف والفراولة 7 جنيهات والأناناس 7 جنيهات والبطاطس 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والتوم 5 جنيهات والبصل 5 جنيهات.

أين الرقابة؟

تقول أم محمد، إن قرى ونجوع سوهاج تعاني من ارتفاع رهيب في الأسعار، مما يدفع الكثير من ربات المنازل التسوق كل 15 يوما بدلا من أسبوعيا، وجميعنا في سوهاج لا نقوى على هذه الأسعار المبالغ فيها، متسائلة: أين دور الرقابة على الأسواق؟ ولماذا لا يتم فرض تسعيرة جبرية من قبل الحكومة، ويلتزم بها الجميع؟

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1500 لا تكفي

ويضيف صابر حسني، موظف مدني، منذ عامين ماضيين كنت أتسوق شهريا بـ400 جنيها، كانت تكفينا لحومًا وفاكهة وخضراوات ومواد غذائية، واليوم لا يكفينا 1500 جنيه، تزامنا مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، في حين أن راتبي الحكومي لا يصل 2500 جنيه، وملتزم بالإنفاق على أبناء لي في مراحل تعليمية مختلفة.

الدولار.. السبب

وذكر حمدي عبد الوهاب، تاجر، أن سبب ارتفاع الأسعار، الدولار، بسبب أننا نستورد كل شيء، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يلقى بظلال وخيمة على أسعار الفاكهة، مما يدفع المواطنين لعدم الشراء، ويضعنا نحن في مأزق، فجميعنا علينا مبالغ مالية والأسواق بها ركود في عمليات البيع.

لحوم سودانية وحملات مكثفة

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، توفير لحوم سودانية طازجة بسعر 75 جنيهًا للكيلو، حيث يتم بيعها على مستوى المحافظة لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، إضافة إلى شن حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار بصفة مستمرة.