بالتفاصيل.. التموين تطرح 20 سلعة إضافية في مقررات إبريل

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة 20 سلعة على المقررات التموينية بالإضافة إلى الزيت والسكر والأرز وفيما يلي بيان بأسعار جميع السلع وهوامش ربح البقالين:

1 – للفرد حق الحصول على كيلو سكر بسعر 8 جنيهات، وتسلم شركة الجملة كيلو السكر للبدال بسعر 7.87 جنيه، وهامش ربح البدال 13 قرشا في كل كيلو.

2 – للفرد حق الحصول على زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 12 جنيها، وتسلم الشركة الزجاجة للبدال بسعر 11.75 جنيه ويحصل البدال على هامش ربح 25 قرشا في كل زجاجة.

3 – كيلو الأرز المصري المعبأ واحد كيلو يباع للمستفيد بسعر 6.50 جنيه، ويسلم للبدال بـ6.40 جنيه، ويحصل على 10 قروش هامش ربح.

4 - الأرز الهندي يباع للمستهلك بـ6.50 جنيه ويتسلمه البدال بـ6.25 جنيه من شركة الجملة، ويحصل على هامش ربح 25 قرشا في كل كيلو .

5 - عبوة المكرونة 350 جراما تباع للمستفيد بـ2.25 جنيه ، ويتسلمها البدال من شركة الجملة ب2.15 جنيه وهامش ربحه 10 قروش في كل عبوة.

6 - مسلي صناعي 500 جرام تباع للمستفيد بسعر 12 جنيها وتسلم للبدال بسعر 11.75 جنيه وهامش ربح البدال 25 قرشا.

7 - مسلي صناعي 800 جرام تباع للمستفيد بسعر 17.25 جنيه وتسلم للبدال بسعر 17 جنيها وهامش ربحه 25 قرشا.

8 – عدس مجروش 500 جرام يباع للمستفيد بسعر 10 جنيهات ويسلم للبدال بسعر 9.75 جنيه وهامش ربح البدال 25 قرشا.

9– فول معبأ 500 جرام يباع للمستفيد بسعر 3.50 جنيه ويحصل عليها البدال من شركة الجملة بسعر 3.40 جنيه وهامش ربحه 10 قروش

10 – عبوة الصلصة 320 جرام تباع للمستفيد بسعر 3.25 جنيه ويتسلمها البدال بسعر 3.15 جنيه من شركة الجملة، ويحصل على 10 قروش هامش ربح.

11 – الجبنة 250 جرام تـباع للمستفيد بسعر 5.25 جنيه ويحصل عليها التاجر أو البدال بسعر 5.10 جنيه وهامش ربح البدال 15 قرشا.

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12 – صابون تواليت 125 جراما يحصل عليه المستفيد بسعر 5.50 جنيه للقطعة الواحدة ويتسلمها البدال بسعر 5.35 جنيه وهامش ربحه فيها 15 قرشا.

13 – صابون غسيل القطعة 125 جراما تباع للمستفيد من دعم التموين بسعر 4.25 جنيه ويحصل عليها البدال بسعر 4.10 جنيه وهامش ربحه 15 قرشا.

14 – كيلو الدقيق يباع للمستفيد بسهر 6.25 جنيه ويحصل عليه البدال بسعر 6.10 جنيه وهامش ربحه 15 قرشا في كل كيلو

15 – باكو الشاي 40 جراما يباع للمستفيد بسعر 3 جنيهات ويسلم للبدال بسعر 2.90 جنيه وهامش ربح البدال 10 قروش في الباكو .

16 – الجبنة 500 جرام تـباع للمستهلك بسعر 10.25 جنيه ويتسلمها البدال من شركة الجملة بسعر 10.10 جنيه وهامش الربح المتروك للبدال 15 قرشا.

17 – علبة مرقة الدجاج تباع للمستفيد بسعر 9 جنيهات وتٌسلم للبدال بسعر 8.85 جنيه وهامش ربحه في العلبة 15 قرشا.

18 – الكلور الأبيض واحد لتر يباع للمستفيد بسعر 5.75 جنيه ويسلم للبدال من الشركة بسعر 5.60 جنيه وهامش الربح فيها للبدال 15 قرشا

19 – المربى تباع للمستفيد بسعر 7.75 جنيه وتسلم للبدال بسعر 7.60 جنيه وهامش الربح للبدال 15 قرشا.

20 – علبة التونة تباع للمستهلك بسعر 10.25 جنيه وتسلم للبدال بسعر 10.10 جنيه، وهامش ربح البدال التمويني 15 قرشا.

وتوكد الوزارة حق البدال أو التاجر التمويني في الحصول على جنيه واحد فقط عن صرف مقررات كل بطاقة تموينية مهما كان عدد المقيدين على هذه البطاقة .

وناشدت الوزراة المستفيدين بـمحاسبة البقالين عن قيمة السلع التي يحصلون عليه ومراجعة إيصالات صرف السلع قبل مغادرة البقال التمويني وعدم ترك الكارت الذكي أو كلمة السر لدى البقال بعد الصرف.