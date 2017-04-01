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اليوم بدء صرف السلع التموينية لشهر إبريل

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اليوم بدء صرف السلع التموينية لشهر إبريل اليوم بدء صرف السلع التموينية لشهر إبريل

التحرير

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بدأت اليوم شركتا الجملة "المصرية، والعامة" تسليم السلع الغذائية للبدالين "البقالين" التموينين، والمقرر إتاحتها أمام المستفيدين من دعم البطاقات التموينية وفق ما تعهدت به وزارة والتجارة الداخلية بتوفير كميات كافية من الزيت والسكر لكل المقيدين على بطاقات التموين حال طلبهم.

دكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه من حق المواطن الحصول على سلعتي الزيت والسكر حال طلبهما نظرا لوجود دعم إضافي على كيلو السكر الذي يسلم للمستفيد بـ 8 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه، بأقل من سعره في السوق بـ2.5 جنيه وكذا عبوة الزيت التي تسلم للمستفيد بـ 12 جنيها بدلا من 15 جنيها بأقل 3 جنيهات عن سعر السوق وفيما عدا ذلك فإن الأمر متروك للمسفيد في اقتناء نحو 20 سلعة أساسية أخرى حال طلبه ذلك .

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وشدد مصيلحي على ضرورة أن يعي كل مواطن بحقه في الحصول على سلع تبلغ قيمتها 21 جنيها عن كل فرد مقيد على بطاقة التموين الذكية.

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التحرير

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