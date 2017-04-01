صور وفيديو| برلماني سوهاج المطلق سراحه: رفضت التوقيع على إيصالات أمانة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال البرلماني خليفة رضوان، عضو مجلس الشعب عن برلمان 2005، الذي تم إطلاق سراحه عقب اختطافه من قبل تاجر أراضي وعقارات بسب خلافات مالية فيما بينهما أن سبب الخطف هو قضية تزوير مرفوعة على أحد الخاطفين، وكان يود الحصول على إمضاءات مني على إيصالات أمانة وتغيير أقوالي، لكني رفضت تمامًا، وقلت له: «لو مت مش هعمل كده».

وأضاف رضوان في تصريحات خاصة، أثناء مروري بمدينة جرجا أطلق شخصان النيران على إطارات سيارتي، وتم إجباري علي الدخول في سيارة خاصة بهم، ثم توجهوا بي إلى الجبل الشرقي بدار السلام شرق النيل لإرغامي على التوقيع على إيصالات أمانة، والتنازل عن القضية، وتغيير أقوالي في المحكمة، لكني رفضت ذلك.

وتابع رضوان أن الجناة علموا بأن رجال الأمن منتشرون في كل الأرجاء، فأطلقوا سراحي، وعدت إلى منزلي بقارب صيد بعدما عبرت نهر النيل.

شاهد أيضا

وأكد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، أنه جارٍ تكثيف الجهود لضبط كل من عنتر محمد وشقيقة حمدى وآخرين في واقعة الخطف، وتقديمهم للنيابة للتحقيق.