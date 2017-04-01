أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور وفيديو| برلماني سوهاج المطلق سراحه: رفضت التوقيع على إيصالات أمانة

Google+ Print
صور وفيديو| برلماني سوهاج المطلق سراحه: رفضت التوقيع على إيصالات أمانة صور وفيديو| برلماني سوهاج المطلق سراحه: رفضت التوقيع على إيصالات أمانة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال البرلماني خليفة رضوان، عضو مجلس الشعب عن برلمان 2005، الذي تم إطلاق سراحه عقب اختطافه من قبل تاجر أراضي وعقارات بسب خلافات مالية فيما بينهما أن سبب الخطف هو قضية تزوير مرفوعة على أحد الخاطفين، وكان يود الحصول على إمضاءات مني على إيصالات أمانة وتغيير أقوالي، لكني رفضت تمامًا، وقلت له: «لو مت مش هعمل كده».

وأضاف رضوان في تصريحات خاصة، أثناء مروري بمدينة جرجا أطلق شخصان النيران على إطارات سيارتي، وتم إجباري علي الدخول في سيارة خاصة بهم، ثم توجهوا بي إلى الجبل الشرقي بدار السلام شرق النيل لإرغامي على التوقيع على إيصالات أمانة، والتنازل عن القضية، وتغيير أقوالي في المحكمة، لكني رفضت ذلك.

وتابع رضوان أن الجناة علموا بأن رجال الأمن منتشرون في كل الأرجاء، فأطلقوا سراحي، وعدت إلى منزلي بقارب صيد بعدما عبرت نهر النيل.

شاهد أيضا

وأكد اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، أنه جارٍ تكثيف الجهود لضبط كل من عنتر محمد وشقيقة حمدى وآخرين في واقعة الخطف، وتقديمهم للنيابة للتحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»