أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو .. والد شريكة «قاضي الحشيش» يهدده بقتل أولاده

Google+ Print
بالفيديو .. والد شريكة «قاضي الحشيش» يهدده بقتل أولاده بالفيديو .. والد شريكة «قاضي الحشيش» يهدده بقتل أولاده

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت -سالي سند:

شهدت محكمة جنايات السويس اليوم السبت، مشادات عنيفة والاعتداء المتبادل بالضرب داخل قفص الاتهام عقب رفع المستشار محمد حجازي الجلسة بعد النطق بالحكم في قضية "قاضي الحشيش"، بين السائق المتهم الثالث بالقضية "إسلام.م" والمتهم الأول المستشار المستقيل "طارق.ز"، وتدخلت قوات التأمين فورا لفض الاشتباك. 

كما قام والد "يوستينا .م" المتهمة الثانية بالصراخ بعد رفع الجلسة متجها إلى قفص الاتهام مهددا "قاضي الحشيش" بقوله "هقتلك عيالك يا طارق واحد واحد وهشردهم كلهم، مش هسيبك يا طارق، قضيت على بنتي"، وقامت قوات الشرطة داخل القاعة بإخلائها فورا من المدنين.

شاهد أيضا

وكانت محكمة جنايات السويس قد قضت بالحكم المؤبد على المتهم الأول "طارق.ز" ، وغرامه 500 ألف جنيه، وبالحبس 10 سنوات على المتهمين الآخرين بالقضية وتغريمهما 50 ألف جنيه لما نسب إليهما من اتهامات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور