بالفيديو .. والد شريكة «قاضي الحشيش» يهدده بقتل أولاده

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتبت -سالي سند:

شهدت محكمة جنايات السويس اليوم السبت، مشادات عنيفة والاعتداء المتبادل بالضرب داخل قفص الاتهام عقب رفع المستشار محمد حجازي الجلسة بعد النطق بالحكم في قضية "قاضي الحشيش"، بين السائق المتهم الثالث بالقضية "إسلام.م" والمتهم الأول المستشار المستقيل "طارق.ز"، وتدخلت قوات التأمين فورا لفض الاشتباك.

كما قام والد "يوستينا .م" المتهمة الثانية بالصراخ بعد رفع الجلسة متجها إلى قفص الاتهام مهددا "قاضي الحشيش" بقوله "هقتلك عيالك يا طارق واحد واحد وهشردهم كلهم، مش هسيبك يا طارق، قضيت على بنتي"، وقامت قوات الشرطة داخل القاعة بإخلائها فورا من المدنين.

شاهد أيضا

وكانت محكمة جنايات السويس قد قضت بالحكم المؤبد على المتهم الأول "طارق.ز" ، وغرامه 500 ألف جنيه، وبالحبس 10 سنوات على المتهمين الآخرين بالقضية وتغريمهما 50 ألف جنيه لما نسب إليهما من اتهامات.