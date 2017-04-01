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درويش: استثمارات صينية في صناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

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درويش: استثمارات صينية في صناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية للقناة درويش: استثمارات صينية في صناعة المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية للقناة

التحرير

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قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة الاقتصادية ستشهد الفترة المقبلة استثمارات صينية جديدة في مجال صناعة المنسوجات.

وأضاف درويش خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الاستثماري الأول لـ"تجمع دول حزام وطريق الحرير" بالقاهرة والذي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين أن المنطقة حالياً بها استثمارات صينية ضخمة في منطقة العين السخنة وتقوم بها شركة تيدا الصينية كمطور صناعي بتنمية جزء كبير من أراضي هذه المنطقة تبلغ مساحتها حوالي 7 ملايين متر.

وقال دوريش وفقا لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: يوجد حاليا عدد من المصانع العاملة مثل مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس، والذي يحتوي على عدد عمالة مصري كبير، مضيفا أن هناك مقابلات ستتم خلال اليومين المقبلين مع شركات صينية عالمية لتوقيع عقود استثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويشارك في المؤتمر رجال اعمال وحكوميون يمثلون أكثر من دولة ،كما يشارك فيه كبرى المؤسسات المالية في العالم منها بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.

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وتضمن المؤتمر جلسة خاصة عن تنمية منطقة قناة السويس شارك فيها د. أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية.

وعرض درويش فى كلمته طبيعة مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين فى تأسيس الشركات وحجم الاستثمار بها.

ويضم اتحاد دول طريق الحرير، فى عضويته منظمات أعمال من 24 دولة، من بينها والصين والهند وماليزيا وباكستان وجورجيا والأردن بخلاف رومانيا وروسيا والدنمارك وهولندا وألمانيا وفرنسا والبرازيل وأوكرانيا.

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التحرير

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