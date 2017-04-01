تهليل وفرح يتحول لـ"بكاء وعويل للمتهمين" في قضية "قاضي الحشيش"

السويس - حسام الدين أحمد:

ما إن نطق المستشار رئيس محكمة جنايات السويس الفقرة الثانية من الحكم في قضية قاضي الحشيش، ببراءة يوستينا مجدي وإسلام مصطفي المتهمين في القضية، فسجدا وتغالبهم دموع الفرح، بقفص الاتهام، وهللت أسرة المتهمة وردد والدها " يحيا العدل " وهو يقفز من مقعده.

إلا أن المتهمين وذويهم الحضور بالجلسة التي عقدت اليوم السبت بمجمع نيابات ومحاكم السويس، لم ينتبهوا أن ما هللوا له كان حكمًا في البند الثاني لهما فقط، والذي برأتهم فيه المحكمة من التهم الأولي والثالثة والرابعة بتكوين تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

وسرعان ما قطع القاضي فرحة الحاضرين وهو يتلو البند ثالث من منطوق الحكم الذي جاء فيه قضاء المحكمة بمعاقبة يوستينا وإسلام بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه عن التهمة الثانية بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وكان رئيس المحكمة استهل الحكم قائلا:"صدر بناء على المواد 304، 315 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين 137 و138 لقانون سنة 60 وتعديلاته والمواد 34 و26 والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات.