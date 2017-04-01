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ضبط 40 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

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ضبط 40 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا ضبط 40 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

مصراوي Masrawy

ضبط 40 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت حملة تموينية مكبرة، نفذتها مباحث ، بمشاركة مفتشى الرقابة التموينية بالمنيا، اليوم السبت، من ضبط 40 قضية تموينية متنوعة، شملت سلع غذائية مجهولة المصدر، وخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارا من رئيس مباحث التموين، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 40 قضية تموينية ، تتضمن "14 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 6 لعدم الإعلان عن الأسعار – 5 لعدم حمل شهادة صحية – 2 لعدم نظافة أدوات العجين – 2 لعدم مزاولة نشاط تموينى – 6 لإدارة محل بدون ترخيص – 3 لعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل – 4 لعرض سلع غذائية مجهولة المصدر – 1 لتعبئة سكر ناقص الوزن – 2 لتجميع خبز بلدي واسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مدعمة".

وتمكنت الحملة من ضبط:"500 طن سكر ناقص الوزن – 2000 رغيف بلدي – 25 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم مدعمة"، بمركز المنيا، وملوي وأبوقرقاص"

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