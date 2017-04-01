مع ارتفاع حرارة الجو ..احذر التسمم الغذائي

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت خبيرة سلامة الغذاء سماح إبراهيم، مساعدة مدير الصحة والسلامة الغذائية بإحدى الشركات المصرية الكبرى، والحاصلة على ماجستير فى تطبيق مواصفات أيزو ٢٢٠٠٠ فى المطاعم المصرية ، أنه مع بدء الارتفاع التدريجي فى درجات حرارة يصبح من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطعام من التلوث ، حيث تصبح الظروف أكثر ملائمة لحدوث حالات التسمم الغذائي، نظرا لتوفر أفضل مدى من درجات الحرارة لنمو البكتيريا والميكروبات المسببان له ، مشيرة إلى أن المدى الحرارى لنموها وتكاثرها يتراوح ما بين ٢٠ و٥٠ درجة مئوية ، وأن بعض الأنواع تحتاج لدرجة حرارة معينة تكون أقل من ذلك لتسبب التسمم الغذائى وفى هذه الحالة يطلق على هذه المسافة الحرارية "المنطقة الخطرة "٠

وقالت إبراهيم فى - تصريح اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن التسمم الغذائي " من أكثر الأمراض تفشيا في العصر الحديث ،خاصة فى الدول الفقيرة والنامية حيث تنتشر الملوثات البيئية ، ويقل الاهتمام بالقواعد الصحية والنظافة الشخصية مثل الغسيل المستمر للأيدى ، وأن تعبير التسمم الغذائى يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض الناتجة عن تناول أطعمة غير نظيفة وملوثة بالبكتيريا أو السموم ، ومنها الآم المعدة والقئ والإسهال والغثيان والحمى ، مشيرة إلى أن التسمم الغذائى الناتج عن البكتيريا يشكل السبب الرئيسي في أكثر من 80 فى المائة من حالات التسمم ، وذلك لسرعة تكاثرها بمعدل كل ٢٠ دقيقة٠

وأضافت إبراهيم، أن البكتيريا كائنات متناهية الصغر ولا ترى إلا بالمجهر ومنها ما هو ضار ويسبب أمراض الغذاء ، حيث يعد الغذاء بصفة عامة وسطا ملائما لنموها وتكاثرها، خاصة إذا ما توافرت الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبان لذلك والوقت الكافي للنمو، وبعضها يسبب العفن والرائحة الكريهة، ومنها ما هو مفيد مثل البكتريا التي تستعمل في صناعة الزبادي .

وتابعت أن هناك 3 عوامل رئيسية تتسبب فى نمو البكتريا على الطعام ، وهى درجة حموضته، وتوفر الاكسجين والرطوبة ، مشيرة إلى أن البكتريا الممرضة تحتاج إلى (السكريات والدهنيات والفيتامينات والاحماض) للنمو، وتتواجد في اللحوم المطهية والدواجن ، ومنتجات الالبان والبيض والمايونيز والأسماك والاكلات البحرية والأرز المطبوخ٠

وأوضحت خبيرة سلامة الغذاء، أن هناك ١٠ أسباب لحدوث التسمم الغذائي ، وهى وضع الطعام في غرفة درجة حرارتها من ٢٥ إلى ٣٥ درجة مئوية، ووجود نافل للميكروب، وتلوث الأيدي أو أدوات المطبخ أو أسطح تحضير الطعام، وبقاء الطعام مكشوفا، وترك الطعام لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة قبل أكلة ، وعدم انضاج الطعام جيدا، وتسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة ، وتناول الخضروات والفاكهة بدون غسلها ، وتناول الأطعمة المعلبة الفاسدة، وتعامل شخص حامل الميكروب مع الطعام ٠