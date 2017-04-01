إيران تدين مزاعم وزير الدفاع الأمريكي عن دعمها للإرهاب

طهران (د ب ا)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفتها بمزاعم واهية لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والتي اتهم فيها طهران بدعم الإرهاب.

وردا على ماتيس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي "'لا تعطوا العنوان الخطأ لجذور الإرهاب ومصادره"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف قاسمي "طالما تتجاهل بعض الدول وعلي رأسها أمريكا منشأ ومصادر الإرهاب والتطرف التكفيري- الوهابي وتشجع الجهات الداعمة له وتلجأ وبشكل مغرض ولأسباب سياسية لاتهام دول كإيران التي كانت ضحية الإرهاب على مدى العقود الأربعة الماضية، فلا يمكن ان نتوقع معالجة هذه الغدة الخبيثة أو القضاء عليها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وصف في شهر فبراير الماضي إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وجدد انتقاده للاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما.

يشار إلى أن ترامب قد وصف، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، الاتفاق النووي بالكارثي، وتعهد بإلغائه. وردا على ذلك، هدد مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله على خامنئي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ"تمزيقه".