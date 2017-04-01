رئيس "النواب" يترأس اجتماع المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

القاهرة- (أ ش أ):

ترأس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب اجتماع المجموعة التشاورية العربية الذي عقد في العاصمة البنغالية دكا اليوم السبت في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المتصلة بها.

وتطرق اجتماع المجموعة التشاورية- بحسب بيان لمجلس النواب - إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية، وأهمها المناصب الشاغرة بالاتحاد، على ضوء اتفاق البرلمانات العربية على ترشيح الدكتور علي عبد العال لعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن المجموعة العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى تنسيق المواقف بشأن البنود الطارئة المطروحة على جدول أعمال الجمعية، حيث اتفقت المجموعة العربية على دعم الطلب المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني بشأن إدراج بند طارئ يتعلق بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.

ونوه البيان بأن المجموعة التشاورية العربية هي إحدى المجموعات الجغرافية الممثلة بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد اجتماعات تشاورية بشكل منتظم قبيل الاجتماعات النصف سنوية والسنوية التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي كل عام، وذلك بهدف تنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات التي تُدرج على جدول أعمال هذه الاجتماعات.​