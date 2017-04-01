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مدبولي: الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة سكنية ببنى سويف الجديدة

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مدبولي: الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة سكنية ببنى سويف الجديدة مدبولي: الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة سكنية ببنى سويف الجديدة

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 4896 وحدة سكنية، من إجمالى 5304 وحدة مخطط الانتهاء منها خلال العام المالى 2016/2017، بمدينة بنى سويف الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ بالمدينة تسير بصورة منتظمة.

وقال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة: إنه تم إسناد تنفيذ مرافق الإسكان الاجتماعى، وتم الفتح الفنى لأعمال تصميم منطقة الامتداد 3300 فدان، بينما يجرى الإعداد لطرح 14 مشروعاً بأنشطة متنوعة بنظام المزايدة.

وأضاف زكريا: "تم الانتهاء من إنشاء 3 مدارس، ويجرى تنفيذ مدرستين، بالحيين الرابع والخامس، ويجرى الانتهاء من تنفيذ 3 حضانات، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية، وتنفيذ مركز إسعاف بمنطقة الصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى الانتهاء من توصيل شبكات الاتصالات لمناطق الإسكان الاجتماعى، وابنى بيتك، ومرافق ورش الشباب".

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة: "يجري إنشاء موقف أتوبيس بالحى الثانى، موضحاً أن مدينة بنى سويف الجديدة بها كاملة من الطرق والمواصلات، تربطها بالمدينة الأم، وجميع الطرق الإقليمية".

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