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بدء صرف السلع التموينية لأبريل.. والوزارة تلتزم بتوفير الزيت والسكر المدعم

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بدء صرف السلع التموينية لأبريل.. والوزارة تلتزم بتوفير الزيت والسكر المدعم بدء صرف السلع التموينية لأبريل.. والوزارة تلتزم بتوفير الزيت والسكر المدعم

مصراوي Masrawy

توفير الزيت والسكر المدعم

كتبت- عايدة رضوان:

بدأت شركتي الجملة "المصرية- والعامة"، السبت، تسليم السلع الغذائية لمنافذ بقالي ، والمقرر إتاحتها أمام المستفيدين من دعم البطاقات التموينية وفقًا لما تعهدت به وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كميات كافية من الزيت والسكر لكل المقيدين على بطاقات التموين حال طلبهم.

وأضافت الوزارة - وفقًا للبيان الصادر اليوم- أنه من حق المواطن الحصول على سلعتي الزيت والسكر حال طلبهما، نظرًا لوجود دعم إضافي على كيلو السكر الذي يسلم للمستفيد بـ8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه، بأقل من سعره في السوق بـ2.5 جنيهًا، وكذا عبوة الزيت التي تسلم للمستفيد بـ12 جنيه بدلًا من 15 جنيه بأقل 3 جنيهات عن سعر السوق، وفيما عدا ذلك فإن الأمر متروك للمسفيد في اقتناء نحو 20 سلعة أساسية أخرى حال طلبه ذلك.

وتشدد وزارة التموين، على ضرورة أن يعي كل مواطن حقه في الحصول على سلع تبلغ قيمتها 21 جنيهًا عن كل فرد مقيد على بطاقة التموين الذكية.

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مصراوي Masrawy

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