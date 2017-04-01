بالصور .. النيابة الإدارية تكشف سر التعويذة السحرية بمدرسة البحر الأحمر

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما نشر على بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحافظة البحر الأحمر من انتشار حالة ذعر بين تلاميذ مدرسة البحر الأحمر الابتدائية يوم الثلاثاء 28 مارس 2017، بسبب "تعويذة سحرية" على حائط دورة المياه بالمدرسة أدت إلى هلع التلاميذ وذويهم واستدعاء شرطة النجدة لاحتواء الموقف.

وكلف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة الإدارية بالغردقة كل من الأستاذ زكريا عبد المقصود والأستاذ عبد العزيز العزالي وكلاء أول النيابة بالانتقال الفوري للمدرسة المذكورة للمعاينة وسماع أقوال التلاميذ.

وأسفرت المعاينة عن عدم وجود أي تعويذات أو عبارات غريبة على أي من الحوائط بالمدرسة.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجريت في حينه مع بعض العاملين والتلاميذ وكذا أولياء الأمور أن أربع تلميذات بالصف السادس الابتدائي حال تواجدهن بفصل 6/2 في الفترة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017 أردن تقليد لعبة رأينها على الإنترنت.

وأفاد تلاميذ الفصل المشار إليه بأنهن أحضرن ورقة بيضاء ورسمن عليها صليب ووضعن عليه قلمين رصاص وأخذن يرددن عبارات مبهمة وينظرن بترقب للقلم، فبدا لهن يتحرك بعد ترديد هذه العبارات فأخذ بعض التلاميذ في الفصل يصرخون بأن "القلم يتحرك" ونتيجة الصراخ هلع بعض التلاميذ، وتعثرت إحداهن في المقعد فسقطت على الأرض فظن الباقين أنها فقدت وعيها بسبب التعويذة المزعومة.

فيما شعر البعض الآخر بالخوف الشديد ونتج عن ذلك آلام في المعدة لبعضهم فيما علق إصبع تلميذ آخر بنافذة الفصل ونزف قطرات من الدم فصرخ التلاميذ قائلين إن التعويذة هي السبب.

مما حدا بأحد أولياء الأمور استدعاء شرطة النجدة لاحتواء الموقف وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الفزع والذعر بين أولياء الأمور خوفاً على ذويهم.

وبالتحقيق تبين أن تلاميذ الفصل المشار إليه في ذلك الوقت كانوا بحصة احتياطي وإن المعلمة المكلفة بالتواجد بالفصل في حينه بعد إثارة الشغب من بعض التلاميذ أرسلت في استدعاء مدير المدرسة والاخصائي الاجتماعي لاحتواء الموقف إلا أنها لم تستطع الإمساك بزمام الأمور بعد أن بدأ التلاميذ في الصراخ والتحرك نحو سلم المدرسة على النحو المتقدم.

ولم تكشف التحقيقات عن وجود إي تقصير أو إهمال من قبل إدارة المدرسة أو العاملين بها.

وعلى جانب آخر كشفت معاينة الأستاذ محمد بخيت رئيس النيابة بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير نيابة الغردقة الإدارية لمعهد علوم البحار عن وجود مساكن خشبية لبعض الأهالي داخل الموقع يقيمون بها دون وجه حق غصباً من ممتلكات الدولة واستغلال بعض الأماكن داخل المعهد في تربية الماعز وغيرها من الحيوانات وعدم تأمين الموقع بشكل جيد.

وثبت وجود اختراقات وفتحات بالسور الخارجي للمعهد، فضلاً عن وجود بعض الوحدات البحرية ملقاة على جوانب الشاطئ الذي يطل عليه الموقع دون الاستفادة منها بشكل يعرضها للتلف.

كما كشفت المعاينة عن فقد محرك خاص بأحد الوحدات البحرية التابعة للمعهد بقيمة سبعين ألف جنيه تقريباً.