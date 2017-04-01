أخبار عاجلة

إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة -
رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
محافظ دمياط ينفي إلغاء قرار غلق المقاهي -
انعقاد المؤتمر الثاني لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون -
شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ولكن قادرون على الدفاع عن مصالحنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط صانع الأسلحة النارية والذخيرة بالبدرشين

Google+ Print
سقوط صانع الأسلحة النارية والذخيرة بالبدرشين سقوط صانع الأسلحة النارية والذخيرة بالبدرشين

مصراوي Masrawy

سقوط صانع الأسلحة النارية والذخيرة

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الجيزة، منزل عاطل بالبدرشين، اتخذه وكرا للإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة.

وردت معلومات للواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بإتجار عاطل في الأسلحة النارية بمركز البدرشين، متخذًا من مسكنه وكرًا لنشاطه.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وفردي خرطوش عيار 16مم، وطبنجتين عيار 6.5 مم، و32 طلقة خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور"

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

اتهام زعيم المعارضة في زامبيا بالخيانة

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"

دي ميستورا: محادثات جنيف أحرزت "تقدم هش"