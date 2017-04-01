سقوط صانع الأسلحة النارية والذخيرة بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الجيزة، منزل عاطل بالبدرشين، اتخذه وكرا للإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة.

وردت معلومات للواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بإتجار عاطل في الأسلحة النارية بمركز البدرشين، متخذًا من مسكنه وكرًا لنشاطه.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، والعميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم، وفردي خرطوش عيار 16مم، وطبنجتين عيار 6.5 مم، و32 طلقة خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.