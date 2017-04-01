استدعاء مسؤولي الصيانة بإستاد القاهرة لسماع أقوالهم في غرق شاب بحمام السباحة

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم السبت، باستدعاء مسؤولي الصيانة بإستاد القاهرة، لسماع أقوالهم في واقعة غرق الشاب محمد بدر بحمام السباحة خلال تدربه على قفز "الثقة".

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الحادث وملابساته، وكذلك تحريات المباحث حول الواقعة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثان، الأربعاء الماضي، تجديد حبس "يوسف.ص"، مُدرب السباحة بأكاديمية "الديب" 15 يوما على ذمة اتهامه بالقتل الخطأ في واقعة "غريق حمام السباحة" باستاد القاهرة.