سقوط "حرامية" الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالدقي

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على عاطلين سرقا كمية أسلاك كهربائية أعلى كوبري الدقي المعدني.

تلقى اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، إخطارا من الرائد محمد عويس، بضبط عاطلين سرقا أسلاكا كهربائية أعلى كوبري الدقي.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أن المتهمين "تامر.م"، 23 عاما، و"محمود.غ"، 36 عاما، قاما بسرقة أسلاك كهربائية من الأعمدة أعلى الكوبري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.