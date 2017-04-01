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أتلتيكو مدريد يسعى لتكرار فوزه أمام مالاجا

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أتلتيكو مدريد يسعى لتكرار فوزه أمام مالاجا أتلتيكو مدريد يسعى لتكرار فوزه أمام مالاجا

التحرير

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يحتضن  ملعب لا روزاليدا، مباراة نادي مالاجا أمام نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، بقيادة الحكم دانيال تروخيو سواريز، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين تواجها منذ عام 1999 في 28 مباراة، تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز في 15 مباراة، فيما فاز مالاجا في 7 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 6 مباريات.

ويأمل الأرجنتيني دييجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، في تكرار فوز لقاء الذهاب، لإقتناص المركز الثالث مؤقتًا من إشبيلية، حيث يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، خلف إشبيلية الثالث بـ 57 نقطة، وبرشلونة الثاني (63 نقطة)، وريال مدريد المتصدر 65 نقطة.

وفيما يلي جميع مباريات الدوري الإٍسباني "الليجا" اليوم:-

شاهد أيضا

- أوساسونا × أتلتيك بيلباو الساعة 4.15.

- ريال سوسييداد × ليجانيس الساعة 6.30.

- مالاجا × أتلتيكو مدريد الساعة 8.45.

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التحرير

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