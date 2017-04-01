كلاسيكو التنس يتجدد في نهائي بطولة ميامي

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سيكون عشاق التنس على موعد جديد بين روجر فيدرير ورافائيل نادال في نهائي بطولة ميامي، وذلك عقب تغلب الماتادور على فابيو فونيني بمجوعتين دون رد، قبل أن يحسم السويسري مباراته الماراثونية في نصف النهائي أمام الأسترالي نيك كيريوس بمجموعتين مقابل مجموعة انتهت جميعهم بشوط كسر التعادل.

واصصطدم فيدرير بنادال هذا العام في مباراتين، كانت الأولى في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وحسم السويسري المباراة في 5 مجموعات وأحرز اللقب الثامن عشر له في بطولات الجراند سلام، قبل أن يصطدما من جديد في الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز للأساتذة وحسم فيدرير المباراة لصالحه أيضا بمجموعتين دون رد.

وتواجه فيدرير ونادال في 3 مواجهات من قبل في بطولة ميامي، كانت الأولى في الدور الرابع في عام 2004، وفاز الإسباني بمجموعتين دون رد، وتقابلا في الموسم التالي مباشرة في المباراة النهائية وحسمها فيدرير في 5 مجموعات بعدما كان متأخرا بمجموعيتين، وأتت أخر مواجهة في نصف نهائي عام 2011 وحسمها نادال بمجوعتين دون رد بحصة 6-3 6-2.

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وبشكل عام تواجه الثنائي في 36 مباراة سابقة، ويتفوق نادال في المواجهات المباشرة بتحقيقه 23 انتصار مقابل 13 لفيدرير، وحقق السويسري لقب ميامي مرتين من قبل عامي 2005 على حساب نادال، و2006 على حساب مدربه الحالي الكرواتي إيفان لوبيتيتش بثلاث مجموعت انتهت جميعها بشوط كسر التعادل.

ولم يحقق نادال اللقب من قبل وحقق أفضل نتيجة له بالوصول إلى المباراة النهائية 4 مرات، وخسر في 2005 أمام فيدرير وفي 2008 أمام نيكولاي دافيدينكو وفي 2011 و2014 من نوفاك دجوكوفيتش.

وبشكل عام يمتلك نادال 28 لقبا في بطولة الأساتذة كثاني أكثر لاعب تتويجا بألقابها خلف دجوكوفيتش (30 لقب) بينما يتواجد فيدرير في المركز الثالث بالقائمة بإحرازه 25 لقبا.