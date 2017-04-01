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على غرار فولكس فاجن.. ثبوت تهم غش معدلات الانبعاثات ضد فيات كرايسلر

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على غرار فولكس فاجن.. ثبوت تهم غش معدلات الانبعاثات ضد فيات كرايسلر على غرار فولكس فاجن.. ثبوت تهم غش معدلات الانبعاثات ضد فيات كرايسلر

التحرير

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عثر المحققون الألمان على دليل إدانة شركة فيات كرايسلر فيما يتعلق بأزمة الابنعاثات للإصدارات التي تعمل بوقود الديزل، على غرار العملاقة الألمانية فولكس فاجن.

وبحسب موقع "ذا درايف"، فإن المحققين أثبتوا تورط فيات كرايسلر في استخدام أجهزة وأنظمة تشغيل، معدة لخداع نظيراتها في اختبارات الانبعاثات الخاصة بالإصدارات التي تعمل بوقود الديزل.

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وتشير التحقيقات الأولية إلى اعتماد الشركة العالمية على أجهزة تماثل تلك التي استخدمتها فولكس فاجن لخديعة أجهزة اختبارات الانبعاثات التي تستخدمها جهات المحافظة على البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وألمانيا.

وكانت السلطات الألمانية قد اجتاحت بعض مقرات فولكس وأودي، على خلفية ضلوعهما في عملية غش أجهزة اختبار معدلات الانبعاثات في السيارات الديزل.

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التحرير

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