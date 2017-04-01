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ننشر منطوق الحكم "مكتوبًا بيد رئيس المحكمة" في قضية "قاضي الحشيش"

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مصراوي Masrawy

المستشار دكتور محمد جمال الدين حجازى

السويس- حسام الدين أحمد:

حصل "مصراوي" على صورة من منطوق الحكم في القضية رقم 4455 جنايات السويس لسنة 2016، مكتوبة بخط يد المستشار رئيس المحكمة، والمعروفة إعلاميا باسم " قاضي الحشيش".

وكانت محكمة جنايات السويس أصدرت، اليوم السبت، حكمها بالدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد
"للقاضي السابق" وتغريمه 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 10 سنوات على المتهمة يوستينا مجدي وإسلام مصطفي وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه المرافقين له وقت ضبطهما في الواقعة المعروفة باسم "قاضي الحشيش".

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين إيهاب منير، وعضوية كلا من المستشار أحمد غنيم والمستشار ايهاب منير، بسكرتارية سعيد يوسف ومحمد سليمان.

منطوق-الحكم

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