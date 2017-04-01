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اجتماع حكومي لمناقشة الخريطة العمرانية بالمحافظات ومشروعات موازنة العام المالي

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اجتماع حكومي لمناقشة الخريطة العمرانية بالمحافظات ومشروعات موازنة العام المالي اجتماع حكومي لمناقشة الخريطة العمرانية بالمحافظات ومشروعات موازنة العام المالي

مصراوي Masrawy

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم السبت، للوزراء المعنين بقضيه التخطيط العمراني، وذلك لنناقشه الخريطة العمرانية للمحافظات والمشروعات التى يمكن إدراجها في موازنة العام المالي الجديد، بالإضافة إلى وضع سياسات من شأنها تعظيم الاستفادة من الأراضي أملاك الدولة وآليات التوسع في المحافظات التى تتمتع بظهير صحراوي.

كما يناقش الاجتماع أخر التطورات، فيما يتعلق بعمليات استيراد أراضي الدولة، خاصة بعد طرح مساحات منها في مزايدات.

من حانب أخر يلتقي رئيس الوزراء، وزير الصحة وقيادات التأمين الصحي في إطار استعراض الدراسات الأكتوارية لتمويل مشروع القانون الجديد فى ضوء دراسات المكاتب الاستشارية العالمية التى استعانت بها ووزارة الصحة.

كما يلتقى رئيس الوزراء، نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة في ضوء تنفيذ ما تعهد به من تحسين جودة الخدمات المقدمة للصحفيين وآليات الاستفادة من المشروعات والخدمات التى تقدمها الحكومة.

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