بالصور- شيخ الأزهر: تجمع الوافدين كـ''حج بيت الله الحرام''.. وطلابه قوة للإسلام

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- محمود أبو ديبة:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الطلاب الوافدين قوة للإسلام وحاملين لوائه ويدافعون عنه، في الوقت الذي فقد فيه الشباب بوصلته نحو الطريق الصحيح.

وأضاف الطيب، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للطلاب الوافدين، الذي تعقد بمركز المؤتمرات، والتي ألقاها نيابة عن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أن الوافدين كالأمانة إلى أن يعودوا إلي بلادهم، لافتا إلى أن المشيخة لديها مبعوثين في أكثر من 80 دولة.

وتابع شيخ الأزهر: "مؤتمر الوافدين أممي يجتمع فيه الكثير من جنسيات مختلفة، كحج بيت الله الحرام، ولا يتكرر هذا المشهد إلا في الأزهر وبيت الله الحرام"، مشيرا إلى أن الأزهر سيواصل بذل الجهد حتى يكون الوافدين سفراء للإسلام.

وأشار الطيب إلى أن الأزهر يولي عناية خاصة بالطلاب الوافدين أكثر من نظرائهم المصريين، منوها إلى أنه لن يتم تقديم الخدمات إلا لمن يستحقها، ولن يكون بوابة لدخول من ينشر فكرا لا يناسب فكره أو بوابة لدخول من لا يريد الدراسة والتعلم فقط.

واستطرد: "من أراد شيئا آخر غير الدراسة فبلده أولى به، فالأزهر للأزهريين فقط، لافتا إلى أن المشيخة تحرص على توظيف المتميزين من الوافدين في بلادهم على نفقته الخاصة".

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