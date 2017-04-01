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سياسي بارز في حزب ميركل: المسلمون وليس الإسلام جزء من ألماني

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سياسي بارز في حزب ميركل: المسلمون وليس الإسلام جزء من ألماني سياسي بارز في حزب ميركل: المسلمون وليس الإسلام جزء من ألماني

مصراوي Masrawy

رئيس الكتلة النيابية للتحالف المسيحي الديمقراطي ف

برلين (دويشته فيله)

ذكر فولكر كاودر السياسي البارز في حزب ميركل أن "المسلمين جزء من ألمانيا وليس الإسلام"، وذلك خلال مقابلة مع DW. وأشار كاودر إلى أن "حرية الاعتقاد هو أمر وجودي للحرية بحد ذاتها. ولا توجد حرية معتقد عندما تنعدم الحرية".

قال رئيس الكتلة النيابية للتحالف المسيحي الديمقراطي فولكر كاودر إن "حرية الاعتقاد هو أمر وجودي للحرية بحد ذاتها. ولا توجد حرية معتقد عندما تنعدم الحرية".

وذكر كاودر أن ذلك "يصح مبدئيا لكل دين – وطبعا في حدود القوانين والقانون الألماني الأساس".

وأضاف السياسي البارز في حزب المستشارة أنجيلا ميركل :" لقد قلت دائما إن المسلمين جزء من ألمانيا وليس الإسلام". وأوضح أن هذا كان "الشيء الوحيد الحقيقي المختلف في رأيه" عن رأي المستشارة ميركل.

وذكر كاودر أن الإسلام مع ذلك "دين يحصل على الحرية في بلدنا. لذلك يُسمح للمسلمين ببناء مساجدهم. ولكن لا يمكن بالطبع السماح في المساجد بتقديم أي شيء ضد ديمقراطيتنا وضد نظامنا الاجتماعي وضد قيمنا".

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