ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بمدينة نصر

كتب - علاء عمران وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خادمة استولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة مخدومتها بمدينة نصر.

تلقى ضباط قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من سهام نجيب، بالمعاش؛ باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية "سلسلة، 4 خواتم" مبلغ مالي قدره 18 ألف جنيه من داخل مسكنها، واتهمت خادمتها "شيماء.أ" بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطها وبحوزتها المبلغ المالي المستولى عليه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، تم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها سيئ النية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.