"الداخلية": البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن الأربعاء المقبل

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء قرعة الحج الإلكترونية بين المتقدمين خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 9 أبريل الجاري؛ بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء ( 5/4/2017 م) بمديريات أمن ( المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، قنا ، البحر الأحمر ، الوادي الجديد ، الفيوم )، ويوم الخميس ( 6/4/2017 م) بمديريات أمن ( الدقهلية ، دمياط ، الشرقية ، المنيا ، أسيوط ، الأقصر ، شمال سيناء ) .

وأضافت أنه سيتم إجراء القرعة يوم السبت ( 8/4/2017 م) بمديريات أمن ( جنوب سيناء ، الإسماعيلية ، أسوان ، سوهاج ، الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح ) ويوم الأحد ( 9/4/2017 م) بمديريات أمن ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، بنى سويف ، بورسعيد ، السويس ).