الدستورية العليا تقضي بعدم قبول دعوى عزل قاضي من القضاء

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من القاضي السابق وليد الشافعي، لإلغاء حكم عزله من القضاء.

وأكد محامي الشافعي في مرافعته بالجلسة السابقة، أن قرار مجلس التأديب الأعلى ضد موكله صدر بالمخالفة لحكم سابق للمحكمة الدستورية، حظر أن يشارك في الحكم التأديبي من سبق له وشارك في إحالة القاضي إلى التأديب أو اتهامه.

وأضاف المحامي أن الحكم الصادر ضد الشافعي اشترك فيه كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي أحمد جمال الدين، ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق أيمن عباس، رغم اشتراكهما قبل ذلك في إصدار قرار إحالته للمحاكمة التأديبية.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة للشافعي تغيرت بين مرحلة التقاضي الأولى والثانية، حيث كان في البداية متهما بالظهور الإعلامي وإهانة القضاء، ثم تم اتهامه بالانخراط في العمل السياسي.