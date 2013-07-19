كوب من عصير الجزر يحميك من المزاج العصبى

يعانى الكثيرون من المزاح الحاد والعصبى وخاصة خلال النهار مما يترتب عليه مشاكل نفسية كثيرة، ويقول الدكتور هانى كامل استشارى التغذية إن المزاج العصبى والحاد ناتج عن نقص البوتاسيوم فى الدم.

وأضاف هانى أن نقص البوتاسيوم قد يكون له عدة أسباب منها تناول أدوية مدرات البول وخاصة عند تناول الأدوية بدون استشارة طبيب وتناولها بكثرة مثل فى حالات الرجيم القاسى وغير صحى خال من الأكلات الغنية بالبوتاسيوم بالإضافة إلى تناول المشروبات الغازية بكثرة ببسبب بعض الحجج الواهية مثل إنها مهضمة بجانب إلى وجود بعض الحالات النادرة التى تعانى من نقص البوتاسيوم.

وأشار هانى أن نقص عنصر البوتاسيوم فى الدم يؤدى إلى مزاج عصبى وطباع سيئة، ويصبح الشخص المصاب بهذه الحالة كثير التأفف سريع الغضب محب للنوم ويصاب بالإعياء بسرعة كبيرة.

ويرجع ذلك إلى أن البوتاسيوم له دور فى انقباض العضلات وفى نقل الإشارات العصبية ولعلاج تلك الحالة يمكن تناول كوبا من عصير الجزر الأصفر يوميا يحميك من الاختلال المزاجى اليومى، بالإضافة إلى تناول الخضراوات الطازجة نظرا لغناها بعنصر البوتاسيوم مثل الموز والطماطم والشمام والتين والزبيب والفاصوليا والبطاطا والحليب.

>