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مقتل وإصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

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مقتل وإصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين مقتل وإصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين

مصراوي Masrawy

مشاجرة بين عائلتين - ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العينى، متأثرا بإصابته بكسر بالجمجمة جراء مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين.

وكشفت التحريات أن خلافات الجيرة، بسبب لهو الأطفال أشعلت مشاجرة بين عائلتي (خطاب والمراكبي)، وسط تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، توفيَّ موظف بالمعاش 54 عاما من عائلة (خطاب) متأثرًا بإصابته بجرحين بفروة الرأس.

وتبين أن أفراد عائلة المجني عليه، قرروا الانتقام من الأخرى، فتعدوا بالضرب بـ"سنجة" على فلاح يُدعى سيد زينهم، 20 عاما، محدثين إصابته بكسر بالجمجمة، ليلقى مصرعه عقب إيداعه مستشفى قصر العيني.

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