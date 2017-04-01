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هيثم الحريري: أغلبية البرلمان ليست دائمًا على صواب

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هيثم الحريري: أغلبية البرلمان ليست دائمًا على صواب هيثم الحريري: أغلبية البرلمان ليست دائمًا على صواب

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن أغلبية مجلس النواب ليست على صواب دائماً، وإن الأقلية ليست على خطأ دائما، وذلك تعليقاً على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة.

‏وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس الجمهورية المؤقت أصدرا قانون غير دستورى، ورئيس مجلس النواب وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور مر تحت سمعه وبصره قانون غير دستورى».

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وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم دستورية قانون تحصين العقود الذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتا.

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التحرير

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