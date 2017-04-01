مصرع طفل وإصابة والديه جراء انقلاب سيارة غرب الإسكندرية

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لقى طالب مصرعه وأصيب والديه، إثر انقلاب سيارة بطريق الكافورى، بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة قيادة"و.ج.أ" 50 عاما، موظف بمصلحة الجمارك "ميناء الإسكندرية البحرى" يستقلها بصحبته زوجته ونجلهما بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها.

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أسفر الحادث عن وفاة نجله المدعو"ي.و.أ" 12 عاما، طالب، وإصابة قائدها وزوجته بكسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى برج العرب والمصابين لذات المستشفي.