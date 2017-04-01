أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصرع طفل وإصابة والديه جراء انقلاب سيارة غرب الإسكندرية

Google+ Print
مصرع طفل وإصابة والديه جراء انقلاب سيارة غرب الإسكندرية مصرع طفل وإصابة والديه جراء انقلاب سيارة غرب الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقى طالب مصرعه وأصيب والديه، إثر انقلاب سيارة بطريق الكافورى، بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

وتبين من المعاينة أنه أثناء سير السيارة قيادة"و.ج.أ" 50 عاما، موظف بمصلحة الجمارك "ميناء الإسكندرية البحرى" يستقلها بصحبته زوجته ونجلهما بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها.

شاهد أيضا

أسفر الحادث عن وفاة نجله المدعو"ي.و.أ" 12 عاما، طالب، وإصابة قائدها وزوجته بكسور وكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى برج العرب والمصابين لذات المستشفي. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»