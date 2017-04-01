أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة والتجزئة اليوم

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شعبة الخضار: الحديث عن جشع التجار «أكذوبة»

سجلت أسعار الخضار بأسواق الجملة التجزئة ارتفاعا ملحوظا اليوم السبت 1 إبريل 2017، لتسجل الطماطم بسوق التجزئة نحو 9 لـ 11 جنيها، بينما سجلت البطاطس نحو 6 لـ 6.5 جنيه للكيلو، والبصل نح 7 لـ 8 جنيهات للكيلو.

فيما سجلت الكوسة نحو 6 جنيهات للكيلو، البسلة نحو 7 جنيهات للكيلو، السبانخ نحو 5 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 10 جنيهات للكيلو، والقلقاس نحو 9 جنيهات للكيلو، والفلفل البلدي نحو 11 جنيها للكيلو، والرومي نحو 12 جنيها للكيلو، والبازنجان البلدى نحو 8 جنيهات للكيلو، والرومى منه نحو 7 جنيهات للكيلو.

وعن أسعار الجملة، فقد شهدت استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار الأسببوع الماضى لتسجل الطماطم نحو 4.5 لـ 5 جنيه للكيلو والبصل نحو 4 لـ 7.5 جنيه للكيلو، الكوسة نحو 3 لـ 4 جنيهات للكيلو، البسلة نحو 3.5 لـ 4 جنيه للكيلو، والثوم نحو 3 لـ 5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا نحو 6 لـ 9 جنيهات للكيلو، الفلفل البلدي نحو 6 لـ 9 جنيهات للكيلو، الرومى منه نحو 6 لـ 9 جنيهات للكيل، والسبانخ نحو 3 جنيه للكيلو.

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وعن أسعار الفاكهة اليوم فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا أيضا في أسعارها ليسجل البرتقال البلدي واليوسفر والسكري نحو 7 جنيهات للكيلو، والفرالة نحو7 جنيهات للكيلو، التفاح الأمريكي 17 جنيها للكيلو، التفاح السوري نحو 15 جنيها للكيلو، والبرقوق المسترد نحو 21 لـ 25 جنيها للكيلو، والكاكا نحو 12 جنيها للكيلو، والجوافة نحو 7 لـ 8 جنيهات للكيلو.

وجاءت أسعار الفاكهة مستقرة نسبيا بسوق الجملة، وسجل البرتقال البلدي نحو 4.5 لـ 5 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكري نحو 5.5 لـ 6 جنيه للكيلو، اليوسفي نحو 4 لـ 6 جنيهات للكيلو، والجوافة نحو 5.5 لـ 7.5 جنيه للكيلو، والتفاح الامريكى نحو 12 لـ 15 جنيها للكيلو، والجولدن نحو 10 لـ 14 جنيها للكيلو، والسوري نحو 10 لـ 14 جنيها للكيلو.

ومن جانبه، قال جمال عبد الله عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن الأسعار ليست مرتفعة ولكنها غير مستقرة نظرا لفرق الفصول مؤكدا انه عادة ما يتحرك السعر قليلا مع نهاية فصل وبداية اخر بسبب قلة المعروض والفرق بين العروتين مؤكدا ان ارتفاع اسعار مواد الطاقة احد اهم العامل التى تفرض على تاجر التجزئة رفع السعر قليلا محاولا تحقيق هامش ربح ان الجميع الان يسعى لخدمة المواطن وتخفيض الاسعار ولا مجال لأى ارتفاع مصطنع معتبرا ان نظرية جشع التجار لا أساس لها من الصحة لأن التاجر في النهاية ه احد المواطنين الذي يتحمل تبعات الارتفاع لافتا الى ان السوق عرض وطلب وهذا هو القانون الوحيد الذى يحكمه.