50 مليون جنيه لإنشاء مدينة اقتصادية بشرم الشيخ

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أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ سوف تشهد نهضة اقتصادية وسياحية، هذه النهضة سوف تكلل خلال عام 2030 حيث جار دارسة إنشاء عدة مشروعات استثمارية كبرى سوف تغير خارطة السياحة بها، لافتا إلى أن أهم هذه المشروعات إنشاء مدينة اقتصادية كبرى للمال ورجال الأعمال على مساحة 4 ملايين متر مربع بمنطقة المينا جنوب مدينة شرم الشيخ، وستكون جهة الولاية على المشروع محافظة جنوب سيناء وهيئة موانئ البحر الأحمر والقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه بهدف زيادة عدد الليالي السياحية.

وأضاف المحافظ عبر تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن عناصر المشروع تشتمل على ميناء لليخوت والبواخر السياحية ومركز عالمي وإداري وجامعات خاصة ومدينة للإنتاج الإعلامي ومدينة طبية ومنطقة حرة ومنتجعات وفنادق لرجال الأعمال وشركات تأمين عالمية ووحدات إصدار تراخيص للبواخر والناقلات البحرية .

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وأشار فودة إلى أنه سيتم انشاء مدينة طبية متكاملة جنوب شرم الشيخ على مساحة 4 آلاف مليون م2 بمنطقة رأس محمد علي بساحل البحر بهدف توفير خدمة طبية مميزة ودعم المنتج السياحي وتنوعه وجذب سياحة الأثرياء والمشاهير بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية على مساحة 3 ملايين م2 بهدف وضع مدينة شرم على خريطة سياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض الدولية وفتح أسواق سياحية جديدة بآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل المرحلة الأولى بتكلفة تتعدى المليار و500 مليون جنيه ويشمل "منتجع اقامة وفود، منطقة معارض، منطقة مهرجانات، قاعة مؤتمرات تسع أكثر من 3 آلاف شخص، ملحق لقاعة المؤتمرات، إقامة رؤساء الوفود، منتجع فيلات سكنية vip".