أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غدًا.. انطلاق الاجتماع العربي لمناقشة مستقبل العمل ببيروت

Google+ Print
غدًا.. انطلاق الاجتماع العربي لمناقشة مستقبل العمل ببيروت غدًا.. انطلاق الاجتماع العربي لمناقشة مستقبل العمل ببيروت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يشارك محمد سعفان، وزير القوي العاملة، غدًا الأحد، بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الاجتماع الإقليمي العربي لمناقشة مستقبل العمل في المنطقة العربية، مع 11 وزيرًا للعمل وممثلين من اتحادات نقابات العمال، وغرف الصناعة والتجارة العربية، ومؤسسات الضمان الاجتماعي في 12 دولة عربية عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل بجانب ، ، والإمارات العربية المتحدة ، والأردن، والبحرين، والعراق، والكويت، واليمن وعُمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان.

وأوضح "سعفان" أن الاجتماع يرمي إلي التوصل إلي فهم مشترك للقوي التي تُحول عالم العمل في الدول العربية، وتزويد الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بالمعرفة والأفكار والسياسات البديلة لتعزيز سياساتها الوطنية بشأن مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية، فضلا عن توفير منتدي بناء لتبادل الأفكار والمعلومات والشراكات المبتكرة والممارسات الجيدة بين مختلف الدول العربية في صياغة برامج وأساليب جديدة لتشكيل مستقبل ملائم للجميع.

وأشار الوزير إلي أن هذا الاجتماع جاء بناء علي مبادرة اطلقتها منظمة العمل الدولية في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في عام 2015، تحت عنوان: "مبادرة مستقبل العمل" وتهدف إلي توفير حوار عالمي حول مستقبل عالم العمل ، ولضمان مساهمة الدول العربية في هذه المبادرة العالمية ، وتجسيد طموحاتها وما تواجهه من تحديات.

شاهد أيضا

ونوه "سعفان" إلي أن الاجتماع سيقام برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزير العمل اللبناني محمد كبارة ، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر.

كما يشارك محمد سعفان وزير القوي العاملة ، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ببيروت، في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية والهيئات المماثلة الذي يضم بجانب مصر ، السودان، واليمن ، والأردن، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.

ويناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بترسيخ العلاقات مع الجمعية الدولية لمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الممثلة لها ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ، فضلا عن وضع خطة العمل لإعداد دراسة حول "الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركات اللجوء والنزوح الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط