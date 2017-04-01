غدًا.. انطلاق الاجتماع العربي لمناقشة مستقبل العمل ببيروت

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يشارك محمد سعفان، وزير القوي العاملة، غدًا الأحد، بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الاجتماع الإقليمي العربي لمناقشة مستقبل العمل في المنطقة العربية، مع 11 وزيرًا للعمل وممثلين من اتحادات نقابات العمال، وغرف الصناعة والتجارة العربية، ومؤسسات الضمان الاجتماعي في 12 دولة عربية عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل بجانب مصر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة ، والأردن، والبحرين، والعراق، والكويت، واليمن وعُمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان.

وأوضح "سعفان" أن الاجتماع يرمي إلي التوصل إلي فهم مشترك للقوي التي تُحول عالم العمل في الدول العربية، وتزويد الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بالمعرفة والأفكار والسياسات البديلة لتعزيز سياساتها الوطنية بشأن مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية، فضلا عن توفير منتدي بناء لتبادل الأفكار والمعلومات والشراكات المبتكرة والممارسات الجيدة بين مختلف الدول العربية في صياغة برامج وأساليب جديدة لتشكيل مستقبل ملائم للجميع.

وأشار الوزير إلي أن هذا الاجتماع جاء بناء علي مبادرة اطلقتها منظمة العمل الدولية في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي في عام 2015، تحت عنوان: "مبادرة مستقبل العمل" وتهدف إلي توفير حوار عالمي حول مستقبل عالم العمل ، ولضمان مساهمة الدول العربية في هذه المبادرة العالمية ، وتجسيد طموحاتها وما تواجهه من تحديات.

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ونوه "سعفان" إلي أن الاجتماع سيقام برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزير العمل اللبناني محمد كبارة ، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر.

كما يشارك محمد سعفان وزير القوي العاملة ، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين ببيروت، في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية والهيئات المماثلة الذي يضم بجانب مصر ، السودان، واليمن ، والأردن، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.

ويناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بترسيخ العلاقات مع الجمعية الدولية لمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الممثلة لها ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي ، فضلا عن وضع خطة العمل لإعداد دراسة حول "الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركات اللجوء والنزوح الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة.