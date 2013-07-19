ممارسة التمارين خلال الحمل يحد من فرص اللجوء إلى الولادة القيصرية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة مدريد الأسبانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشان ممارسة التمارين والأنشطة البدنية خلال الحمل، وأبرز الفوائد الصحية لها على الحامل والمولود الجديد.

وأشار الباحثون أن ممارسة السيدات الحوامل للتمارين الرياضية متوسطة الشدة خلال الثلث الثانى والثالث من الحمل بمعدل ثلاثة مرات فى الأسبوع يحد من فرص ولادة أطفال مصاب بالعملقة "macrosomia " ويزيد وزنهم عن 4 كيلوجرامات، بنسبة 50% مقارنة بالسيدات الحوامل اللاتى لا تمارس تلك التمارين إطلاقاً، وهو ما يقلل فى الوقت نفسه من الحاجة للجوء إلى الولادة القيصرية.

وشملت الدراسة 780 سيدة حامل، وقمن بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 3 مرات فى الأسبوع، بلغ ثمن الجلسة الواحدة 20 دقيقة، وشملت تمارين الإيروبيك والمرونة وتقوية العضلات.

وكشفت النتائج انخفاض فرص إصابة الجنين بالعملقة بنسبة 58%، وانخفضت فرص الولادة القيصرية بنسبة 34%.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "British Journal of Sports Medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السادس عشر من شهر يوليو الجارى.