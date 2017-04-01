جامعة أسيوط: نظام جديد لمتابعة الحالة الأمنية بالمستشفيات

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أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن قرب الانتهاء من تجهيز غرفة مخصصة لمتابعة الحالة الأمنية بمختلف مستشفياتها الجامعية عن طريق شاشات إلكترونية متصلة بكاميرات بكافة أرجاء مستشفيات أسيوط الجامعية والحرم الجامعى.

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وقال عبده، في بيان له، إن ذلك جاء خلال تفقده للتجهيزات النهائية للغرفة، وإن النظام الجديد يهدف إلى إحكام المراقبة الأمنية على الصروح الطبية التابعة لمستشفيات أسيوط الجامعية داخل الحرم الجامعى أو بمستشفى أسيوط الجديدة، باستخدام أحدث الكاميرات والشاشات الإلكترونية.