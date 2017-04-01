بالصور.. توقف قطارات مترو حلوان بسبب عطل فني

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كتب- محمد عاطف:

تكدس العشرات من المواطنين صباح اليوم السبت، على رصيف محطة حلوان، وأمام منافذ بيع التذاكر إثر توقف الحركة بأرصفة المحطة الرئيسية، نتيجة لحدوث عطل فني سببه الكهرباء، بحسب ما ذكره ناظر المحطة عبر مكبر الصوت للركاب.

وسادت حالة من الاستياء بين الركاب بسبب مطالبتهم بالتوجه إلى الرصيف رقم 1، ثم الإعلان عن تعطله مرة أخرى وإلغاء الرحلة، مما دعا ناظر المحطة إلى مطالبة المواطنين باسترداد ثمن التذكرة بسبب عطل فني من محطة حلوان حتى محطة مترو طرة، سببه انقطاع التيار الكهربائي.