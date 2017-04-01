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التعليم تسلم الاختبار التجريبي لـ"بوكليت الثانوية العامة" لجميع المديريات

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التعليم تسلم الاختبار التجريبي لـ"بوكليت الثانوية العامة" لجميع المديريات التعليم تسلم الاختبار التجريبي لـ"بوكليت الثانوية العامة" لجميع المديريات

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تسليم الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة بنظام "البوكليت"، للمديريات التعليمية، اليوم السبت.

وأضاف حجازي- خلال بيان صحفي- أنه سيتم تسليم الاختبارات في المواد الدراسية المقرر تنفيذها على قرص مدمج "CD"، بالإضافة إلى بيان توزيع الدرجات طبقًا لأسئلة نموذج كل مادة.

ووجه حجازى كافة المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتطبيق النموذج الاسترشادى التدريبى الثالث، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2017/4/5؛ لمساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد لخوض الامتحانات، وتهيئتهم للشكل الجديد للورقة الامتحانية، قبل خوض امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة.

وتستمر الاختبارات التجريبية حتى 23 أبريل المقبل، فيما تنطلق الاختبارات النهائية في 4 يونيو المقبل وتستمر حتى 22 من نفس الشهر. ​

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