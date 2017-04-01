للمواطنين.. 4 خطوات لتحديث بيانات البطاقات التموينية

مصراوي Masrawy

كتبت - عايدة رضوان:

تفتح وزارة التموين، اليوم السبت، باب تحديث بيانات الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، لمدة 60 يومًا، والمقدرة أعدادهم بـما يقرب من 19 مليون مواطن، مقيدين على حوالي 4.5 مليون بطاقة.

وكان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن أن الوزارة طبعت بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات، متمثلةً في الهيئة القومية للبريد المصري 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات. وتوزع الاستمارت على المديريات ليتم توزيعها تباعًا على المديريات ومنها لمكاتب التموين ومنافذ بدالي التموين ومكاتب البريد المصري.

ويوضح "مصراوي" خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية كالتالي:

1– في حالة حاجة بطاقاتك التموينية لتحديث بيانات، يكتب في إيصال صرف المقررات التموينية "حدث بياناتك".

2– يتم تحديث البيانات من خلال استمارة تحديث البيانات المقرر توزيعها في الأول من أبريل المقبل، على مكاتب التموين ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والموقع الإليكتروني المقرر إطلاقه بداية أبريل المقبل.

3 – تتضمن المرفقات المطلوبة: "صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، وإيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك)".

4 - في حالة تحديث البيانات عن طريق المكتب التمويني أو مكتب البريد، يتم التوجه إلى المكتب وسحب استمارة – مجانًا – وملء كافة البيانات وإرفاق المفرقات المطلوبة بها ووضعها في ظرف وتسليمها إلى المكتب، أما في حالة تحديث البيانات عن طريق الموقع الإليكتروني المزمع إطلاقه، يتم عمل نسخة "إسكانر" للمفرقات وإرسالها عن طريق الموقع.