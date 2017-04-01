بدء تحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية

كتبت - عايدة رضوان:

فتحت وزارة التموين، اليوم السبت، باب تحديث بيانات ما يقرُب من 19 مليون مواطن مقيدين على حوالي 4.5 مليون بطاقة تموينية.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات، متمثلةً في الهيئة القومية للبريد المصري طبعت ما يقرُب من 4.5 مليون استمارة لتحديث البيانات.

من المقرر أن توزع الاستمارت على المديريات ليتم توزيعها تباعًا على المديريات ومنها لمكاتب التموين ومنافذ بدالي التموين ومكاتب البريد المصري.

وأشار "المصيلحي" - في وقت سابق - إلى أنه من المقرر أن يتم البدء في بالعمل باستمارات تحديث البيانات بدايةً من اليوم 1 أبريل، على أن يتوجه المواطنين لملأ استمارة التحديث بمكاتب التموين أو مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني - المزمع إطلاقه - مرفقة بالأرقام القومية للأفراد المقيدين على البطاقة التموينية ليتم إرسالها إلى مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي، ليتم تحديث البيانات أولًا بأول.

ومن المقرر أن تستمر مدة تحديث البيانات لمدة 60 يومًا.