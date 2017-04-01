ضبط ربع طن لحوم ودواجن فاسدة داخل محلات جزارة في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

ضبطت حملة من مباحث تموين بني سويف بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم السبت، 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للأستهلاك الأدمي بحوزة عدد من محلات الجزارة والأمن الغذائي بدائرة المحافظة.

وتمكنت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، من ضبط ببندر بني سويف من ضبط جزارين بمدينة بني سويف هما: "إسلام.ع.م"، و م.ر.س" لحيازتهم 200 كيلو لحمة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الحملة محل أمن غذائي " ثلاجة " مديره المسئول"رضا . ع. م" لحيازه 50 كيلو لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرر بذلك المحضر رقم 5928 جنح قسم بني سويف.