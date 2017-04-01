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اشتباك بين "قاضي الحشيش" وشريكه داخل القفص.. ووالد الفتاة "هقتلك عيالك " - صور

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السويس - حسام الدين أحمد:

اعتدى اسلام مصطفى المتهم الثالث في القضية رقم 4455 لسنة 2016، والمعروفة باسم"قاضي الحشيش"، على المتهم طارق محمد ذكي، داخل قفص المحكمة، عقب النطق بالحكم على الأول بالسجن 10 سنوات.

وتعالت الأصوات من جانب أقارب "القاضي السابق المتهم" عقب صدور الحكم، واستغاثوا بالحرس لإنقاذ الأول من أيدي الثاني.

ومزق إسلام قميص القاضي، بعدها فصل حرس المحكمة بين المتهمين داخل قفص الاتهام، بينما ظهر انهيار يوستينا محمد مجدي المتهمة الثانية، لتجهش بالبكاء.

وتوعد والد يوستينا، "القاضي السابق والصادر ضده الحكم بالمؤبد، قائلا:" والله أنا هقتلك عيالك بعد بنتي ما صدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات بسببك".

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