سموحة يصطدم بـ«الزمالك».. والأهلي يخشى كمين «الداخلية»

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يستضيف نادي سموحة نظيره الزمالك، اليوم السبت، في تمام الساعة 5 مساءً، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم محمد الحنفي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، جمعها من (19 مباراة.. فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 3)، بفارق 8 نقاط عن مصر المقاصة الثاني صاحب الـ48 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ52 نقطة.

وستكون مباراة سموحة الأخيرة للزمالك بقيادة مديره الفني محمد حلمي، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء التعاقد مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، ليكون على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض، مقابل 700 ألف جنيه شهريا.

من جانبه، يأمل مؤمن سليمان، المدير الفني الحالي لسموحة والسابق للزمالك، في تحقيق الثلاث نقاط، لتعزيز فرص الفريق في الوجود بالمربع الذهبي المؤهل للبطولات الإفريقية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المصري البورسعيدي الرابع.

ويحتضن استاد السلام مباراة الأهلي والداخلية، في تمام الساعة الثامنة، بقيادة الحكم أمين عمر، في لقاء مؤجل من 23 مارس من الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

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ويأمل الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، في تحقيق الانتصار ليؤكد انفراد القلعة الحمراء بصدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه المقاصة إلى 7 نقاط.

كما يسعى المارد الأحمر، بقيادة البدري لتقديم أداء جيد لمصالحة جماهير القلعة الحمراء، بعد الانتقادات الأخيرة التي شنها الجمهور على الفريق والمدرب، علاوة على رغبة البدري في استكمال أرقام الفريق الرائعة، حيث لم يتلق الفريق حتى الآن أي خسارة حيث لعب 20 مباراة وفاز في 16 وتعادل في 4 لقاءات.

من جانبه، يأمل أشرف قاسم، المدير الفني للداخلية، في تحقيق الثلاث نقاط، والانتصار الرابع للفريق هذا الموسم، بعد خوض الداخلية 20 مباراة، فاز في 3 وتعادل في 7 وتلقى 10 هزائم، يحتل بها المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

يذكر أن 3 لاعبين يغيبون عن مباراة الداخلية اليوم وهم محمود السيد وإسلام كمال ومحمد إبراهيم، إما بسبب الإصابة أو الإنذارات.

في المقابل، شملت قائمة المستبعدين للأهلي "جونيور أجاي وعماد متعب ومروان محسن وأحمد حمدي" بسبب الإصابة، فيما استبعد كل من رامي ربيعة وعلي معلول وباسم علي وأحمد رمضان بيكهام وفوزي الحناوي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة وكريم نيدفيد لأسباب فنية.