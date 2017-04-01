روما يسعى لتعزيز وصافة الكالتشيو أمام إمبولي

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يستقبل نادي روما صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة، نظيره إمبولي القابع في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة رقم 30 في الكالتشيو.

ولم يخسر روما، من إمبولي في أخر 7 مباريات بينهما في الدوري الإيطالي، حيث حقق ذئاب العاصمة الفوز في 4 مباريات وانتهت ثلاث مواجهات أخرى بالتعادل، كما لم يخسر روما أي مباراة من إمبولي من قبل على لعب الأولمبيكو من خلال تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في اثنين.

ويمتلك روما في رصيده 65 نقطة بعد 29 جولة، ولم يحقق الذئاب نتائج أفضل من قبل في مثل تلك المرحلة سوى في موسمين 2003- 2004 (66 نقطة) و2013- 2014 (67 نقطة) وأنهى الفريق العاصمي الموسمين في المركز الثاني.

وخسر نادي إمبولي أخر 6 مباريات خاضها في الدوري، ليعادل أسوأ مسيرة متتالية من الخسائر له في عام 1986، واللافت للنظر في مباراة اليوم أن روما هو أكثر الفرق تسديدا على المرمى هذا الموسم في الدوري الإيطالي بواقع 507 تسديدة، بينما إمبولي هو أقل الفرق تسديدا على المرمى بواقع 242 تسديدة.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

ساسولو- لاتسيو الساعة 18:00

روما- إمبولي الساعة 20:45