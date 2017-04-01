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تسير في كل الطرق.. هذه السيارات الأفضل لك في الصحاري

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يظل عشاق السيارات المرتفعة عن سطح الأرض هم الأكثر تركيزًا على معيار القوة لدى الإصدارات المختلفة، فعشاق الرحلات الصحراوية هم الأكثر بحثًا عن مركبة تستطيع تحمل الظروف الصعبة، إضافة إلى قدرتها على السير في الطرق الوعرة والأراضي الرملية.

ولا شك أن السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، والتي تعمل بالدفع الرباعي تشغل نصيبًا كبيرًا من ثقة عشاق التوغل في الصحراء، وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات التي يفضلها الجمهور لدخول الصحراء والسير على الأراضي الرملية، وذلك وفقًا لمجموعة عشوائية في سوق السيارات..

لاند روفر ديسكفري

ديسكفري في ، مزودة بمحرك 2000 سي سي دفع رباعي أربعة سلندر، ويعطي قوة مقدارها 237 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذى 9 سرعات، وتصدر بأربعة باقات، هي "S" و"SE" و"HSE" و"HSE Luxury"، تتفق جميعها في عوامل الأمان الخاصة بالمكابح، مثل نظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام التحكم في الثبات الديناميكي "DSC" ومساعد مكابح طواريء "EBA"، ونظام مانع الانغلاق "ABS".

لاند روفر إيفوك

رينج روفر إيفوك في مصر مزودة بمحرك 2000 سي سي دفع رباعي أربعة سلندر، يعطي قوة حصانية مقدارها 237، بناقل حركة أوتوماتيك ذى 9 سرعات مع وجود برنامج رياضي، كما تصدر بأربع باقات، هي "PURE" و"DYNAMIC" و"PRESTIGE" و"AUTOBIOGRAPHY"، وجميها تمتلك إصدار "كوبيه"، ووتتفق فيما بينها، في بعض عوامل الأمان الخاصة بالمكابح، مثل "نظام التحكم في المكابح على المنعطفات "CBC" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD" ونظام التحكم في الثبات الديناميكي "DSC" ومساعد مكابح طوارئ "EBA"، ونظام مانع الانغلاق "ABS".

فولكس فاجين تيجوان

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تيجوان مزودة محرك 1400 سي سي 4 سلندر، ويعطي قوة مقدارها 150 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بمعدل استهلاك للوقود 7.1 لتر/ 100 كم، ومزودة بأنظمة أمان خاصة بالمكابح، مثل نظام منع الانزلاق "ABS"، نظام الثبات الإلكتروني "ESC" ومساعد مكابح ونظام مكابح إلكترونية للركن، ونظام الثبات الإلكتروني "ESC" ونظام التوزيع الإلكتروني للمكابح "EBD".

كيا سبورتاج

سبورتاج تصدر في مصر بمحركين، الأول 1600 سي سي بقوة 140 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك ذى 6 سرعات، أما الثاني فهو بسعة 1600 سي سي تربو، يعطي قوة مقدارها 177 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك "DCT" ذى 7 سرعات، وتصدر بخمس باقات، أربع منها "LX" و"LX FD" و"EX" و"Highline"، تستخدم المحرك الأول، أما الباقة "GT" تستخدم المحرك ذى الشحن التربو، وتحوى الباقتان "Highline" و"GT" فقط على أنظمة أمان للمكابح، مثل مانع الانغلاق "ABS" ونظام الثبات الإلكتروني للمكابح "ESP".

جيب رينيجيد 

تعمل السيارة بمحرك بسعة 1400 CC مزود بشاحن إضافي تربو، ويعطي قوة مقدارها 140 حصان، ويتوافر بناقل حركة أوتوماتيك ذى 6 سرعات، وتتفاوت الباقات المعروضة للسيارة في مصر ببعض الكماليات مثل الفرش الجلد ومستوياته، وفتحة السقف الكهربية وغيرها.

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